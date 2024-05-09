Активісти знайшли три німецькі бункери часів Другої світової війни (фото)

На узбережжі Бельгії знайшли три німецькі бункери часів Другої світової війни. Вони були розташовані на глибині лише кількох футів і могли вміщати до 10 солдатів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію HeritageDaily.

Що відомо про знахідку

Бункери виявили у Хейст-Віллемспарк, що розташований на узбережжі Бельгії, неподалік кордону з Нідерландами.

Під час Першої світової війни територія парку використовувалася як німецька позиція для розміщення важких артилерійських батарей, відомих як "Фрея" та "Августа". Тут також були передові бункери для спостереження за судами в Ла-Манші.

Деякі з цих споруд були перепрофільовані німецькою армією під час Другої світової війни та додатково укріплені як частина Атлантичного валу - системи берегової оборони, побудованої між 1942 та 1944 роками вздовж узбережжя континентальної Європи.

Відомо, що бункери виявило Агентство природи та лісів під час реставраційного проекту під назвою LIFE DUNIAS.

Один із виявлених бункерів (фото: Municipality of Knokke-Heist)

Розкопки на глибині лише кілька футів виявили три бункери Gruppenunterstand Type VF2a. Цей тип призначений для розміщення Gruppe (найменшого німецького підрозділу, що складається з 10 солдатів), які керували передовими радіолокаційними позиціями.

Бункери мають зовнішні розміри 6 на 7 метрів і закриті бетонним армованим дахом товщиною 1 метр.

Проект також виявив сліди цегляних траншей, фрагмент бетонної доріжки та велику кількість уламків, що містять предмети, такі як посуд, боєприпаси, кабелі та водопровідні труби.

"Ці руїни ілюструють попередні спроби повністю стерти воєнну історію парку. Легші споруди були зруйновані та перетворені на руїни, тоді як бункери були покриті шаром ґрунту та сховані, наче їх ніколи не було", - заявив представник проекту LIFE DUNIAS.