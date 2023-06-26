Бомбосховище з "кінотеатром" і дитячим кутком: архітектори розробили концепт затишного укриття
Столичні архітектори створили концепт бомбосховища для одного з київських будинків. Таке укриття враховує максимум потреб людей, які можуть там перебувати протягом тривалого часу. У ньому є місця для роботи, ночівлі, відпочинку, дитячий куточок, кухня і навіть проєктор для кінопоказів.
Про це пише видання Хмарочос.
Як виглядатиме таке бомбосховище
Концепт затишного бомбосховища розробило київське архітектурне бюро SIMPLI. Автори використали для проєкту м’які та світлі відтінки сірого.
Елементи з металу і бетону роблять простір схожий на стиль лофт. Вказівки для навігації спеціально зробили у яскравих кольорах, аби вони були максимально помітні. Білі та жовті знаки і написи розміщені на підлозі.
В укритті передбачено два входи, як цього вимагають державні стандарти. При вході розмістять металеву шафу, де можна буде залишити особисті речі.
Також у бомбосховищі планують розташувати кухню-їдальню зі столами та лавками, їх можна використовувати і для навчання чи роботи. На столах є портативні лампи, які даватимуть додаткове освітлення та створять затишок.
Ось так виглядатиме бомбосховище (фото: Хмарочос)
В окремій дитячій кімнаті розмістили столики, двоярусні ліжка, ігровий куточок й дошку для малювання.
Також окрему кімнату розробили для відпочинку. У ній планують розмістити розкладні ліжка на той випадок, якщо в укритті потрібно буде залишитись на тривалий час. А ще у цьому укритті встановлять проєктор, завдяки якому можна буде влаштовувати кінопокази.
Ось так виглядатиме бомбосховище (фото: Хмарочос)
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