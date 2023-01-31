Бомбезний мандариновий пиріг з інгредієнтів, які завжди є в холодильнику

Пиріг з мандаринами - звучить трохи екзотично, але насправді приготувати його можна дуже просто і вам не знадобляться складні дорогі компоненти.
Рецептом поділилася відома кулінарка Alina FooDee на своєму каналі YouTube.
Збити 3 яйця з цукром, ванільним цукром і щіпкою солі протягом 3-5 хвилин. Додати розтоплене вершкове масло.
Змішати борошно з розпушувачем. Додати до тіста. Розрізати навпіл мандарини, видалити кісточки при необхідності.
Вистелити дно форми пергаментом, змастити стінки вершковим маслом, посипати борошном.
Викласти мандарини на дно форми. Вилити тісто.
Випікати 35-45 хвилин при 180 градусах.
Раніше ми писали про новий рецепт вафельного торту, рецепт якого підірвав інтернет.
Крім того читайте, про рецепт торту "Пломбір".