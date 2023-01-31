RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Бомбезный мандариновый пирог из ингредиентов, которые всегда есть в холодильнике

Пирог с мандаринами (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Пирог с мандаринами – звучит немного экзотически, но на самом деле приготовить его можно очень просто и вам не понадобятся сложные дорогостоящие компоненты.

Рецептом поделилась известная кулинар Alina FooDee на своем канале YouTube.

Составляющие на диаметр формы 20 см:

  • Яйца – 3 шт.
  • Сахар – 90 г
  • Ванильный сахар – 10 г
  • Сливочное масло – 80 г
  • Мука – 120 г
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.
  • Соль – щепотка
  • Мандарины – 5-6 шт.

Пошаговое приготовление

Взбить 3 яйца с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли в течение 3-5 минут. Добавить растопленное сливочное масло.

Смешать муку с разрыхлителем. Добавить в тесто. Разрезать пополам мандарины, удалить косточки при необходимости.

Выстелить дно формы пергаментом, смазать стены сливочным маслом, посыпать мукой.

Выложить мандарины на дно формы. Вылить тесто.

Выпекать 35-45 минут при 180 градусах.

Раньше мы писали о новом рецепте вафельного торта, рецепт которого взорвал интернет.

Кроме того, читайте, о рецепте торта "Пломбир".

Читайте РБК-Украина в Google News
рецептРецепты