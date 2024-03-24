Бомбезні крильця в кока-колі. Приготуйте цю смакоту, якщо втомились від звичайних страв

Для приготування крилець вам знадобляться такі інгредієнти:

500 грамів курячих крилець

40-50 грамів соєвого соусу

330 мілілітрів кока-коли

1 "зірочка" бодяну

дрібка солі

маленький шматочок свіжого імбиру

кунжут, зелена цибуля - на смак.

Почнемо приготування. Спочатку залийте крильця водою, добре промийте їх, розріжте на дві частини, а також зробіть невеличкі надрізи, аби м'ясо краще просочилося маринадом.

Обсушіть крильця паперовими рушниками, перекладіть їх у миску. Залийте їх 20 грамами соєвого соусу і підсоліть. Добре усе перемішайте та залиште крильця на 20 хвилин.

Потім візьміть глибоку пательню (бажано "вок"). Нагрійте її на вогні, додайте трохи олії, а потім викладіть "зірочку" бодяну й нарізаний тоненькими кільцями імбир. Далі викладіть у пательню крильця й обсмажте їх до золотавої скоринки.

Далі залийте їх залишками соєвого соусу й колою. Протушкуйте крильця під кришкою, достатньо усього 20 хвилин. А перед подачею посипте їх кунжутом та нарізаною зеленою цибулею.

Крильця у кока-колі - рецепт на відео