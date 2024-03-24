Бомбезные крылышки в кока-коле. Приготовьте эту вкуснятину, если устали от обычных блюд

Блогерка-китаянка с ником "Мисс кола", которая сейчас живет в Украине и активно учит язык нашей страны, поделилась невероятным рецептом, который точно понравится тем, кто устал от обычных блюд. Если это о вас - попробуйте приготовить бомбезные крылышки, тушеные в кока-коле, вы будете в шоке от тогот, насколько это вкусно.
О рецепте крылышек в коле рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которое блогерша разместила в Instagram.
Для приготовления крылышек вам понадобятся следующие ингредиенты:
Начнем приготовление. Сначала залейте крылышки водой, хорошо промойте их, разрежьте на две части, а также сделайте небольшие надрезы, чтобы мясо лучше пропиталось маринадом.
Обсушите крылышки бумажными полотенцами, переложите их в миску. Залейте их 20 граммами соевого соуса и подсолите. Хорошо перемешайте и оставьте крылышки на 20 минут.
Затем возьмите глубокую сковороду (желательно "вок"). Нагрейте ее на огне, добавьте немного масла, а затем выложите "звездочку" бадьяна и нарезанный тоненькими кольцами имбирь. Далее выложите в сковороду крылышки и обжарьте их до золотистой корочки.
Затем залейте их остатками соевого соуса и колой. Протушите крылышки под крышкой, достаточно всего 20 минут. А перед подачей посыпьте их кунжутом и нарезанным зеленым луком.
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