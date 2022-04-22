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Бомба в пакеті молока. Окупанти в Херсоні роздають заміновану гуманітарку

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Херсон, П'ятниця 22 квітня 2022 10:36
Бомба в пакеті молока. Окупанти в Херсоні роздають заміновану гуманітарку Коллаж РБК-Україна: Окупанти в Херсоні роздають заміновану гуманітарку
Автор: Світлана Мащенко

В Херсоні окупанти роздають людям гуманітарку, де багато продуктів українського виробництва. Однак це не головний "сюрприз". В пакеті з молоком пенсіонерка виявила... вибухівку.

Про це повідомляє місцеве видання "В Херсоні".

За словами херсонця, допомогу роздають прямо на вулицях. Деякі містяни через брак продуктів і заощаджень вимушені брати пакети. Як виявилося, це небезпечно.

Чоловік розповів, що такий пакет з гуманітаркою до них додому принесла мама-пенсіонерка.

В картонному пакеті з молоком виявилася саморобна вибухівка, що мала б здетонувати при відкритті кришки, до якої кріпилася волосінь.

"Пакет з допомогою додому принесла моя мама-пенсіонерка, хоч я просив не робити цього. Але вчора таки взяла продукти. Що дивно, в пакеті частина продуктів були українського виробництва: крупи, олія, молоко...

Мама побачила, що закрутка в молоці не герметична, вона подумала, що хтось вже його пив, що може бути зіпсоване, обережно відкрутила і побачила щось типу нитки, показала мені", - розповів чоловік.

На щастя, родині пощастило, що ніхто не смикнув за кришку.

Бомба в пакеті молока. Окупанти в Херсоні роздають заміновану гуманітаркуБомба в пакеті молока. Окупанти в Херсоні роздають заміновану гуманітаркуБомба в пакеті молока. Окупанти в Херсоні роздають заміновану гуманітаркуБомба в пакеті молока. Окупанти в Херсоні роздають заміновану гуманітаркуБомба в пакеті молока. Окупанти в Херсоні роздають заміновану гуманітарку

Раніше ми писали, що покарання за торгівлю гуманітаркою у воєнний час посилили.

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Гуманітарна допомога
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