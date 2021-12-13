Был большой риск: под Киевом водитель помог собачкам перейти оживленную трассу (видео)

При этом это был большой риск, поскольку на трассе машины ездят очень быстро. Мужчина жестами просил водителей остановиться, чтобы пропустить животных, но водители игнорировали его.

После чего эту ситуацию заметил водитель ГАЗели и пришел на помощь Дмитрию. Так им удалось перевести собак через дорогу.

"Спасибо всем, кто помогает таким животным! Дмитрию слава!" - говорится в сообщении.

Водителям также посоветовали в подобных случаях надевать светоотражающие жилеты. Так их будут лучше видеть на дороге.