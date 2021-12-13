Був великий ризик: під Києвом водій допоміг собачкам перейти жваву трасу (відео)

При цьому це був великий ризик, оскільки на трасі машини їздять дуже швидко. Чоловік жестами просив водіїв зупинитися, щоб пропустити тварин, але водії ігнорували його.

Після чого цю ситуацію помітив водій ГАЗелі і прийшов на допомогу Дмитру. Так їм вдалося перевести собак через дорогу.

"Спасибі всім, хто допомагає таким тваринам! Дмитру слава!"- йдеться в повідомленні.

Водіям також порадили в подібних випадках надягати світловідбиваючі жилети. Так їх будуть краще бачити на дорозі.