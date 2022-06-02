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Большинство украинцев знает о помощи Ахметова населению и армии, - соцопрос

Новина українською →
Четверг 02 июня 2022 16:25
Большинство украинцев знает о помощи Ахметова населению и армии, - соцопрос Фото: большинство украинцев знает о помощи Ахметова населению и армии (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Большинство опрошенных украинцев знают, что предприятия бизнесмена Рината Ахметова и его благотворительный фонд помогают гражданскому населению и Вооруженным силам во время войны.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного компанией Info Sapiens.

О помощи, которую предоставляет Фонд Ахметова, знает 65% украинцев, свидетельствуют данные исследования. О деятельности фонда "Повернись живим" - 55%, о работе Красного креста - 54%.

Согласно опросу, 70% из тех, кто считает приоритетной помощь гражданскому населению, отметили деятельность Фонда Ахметова. А среди тех опрошенных, которые приоритетной помощью считают поддержку армии, 62% указали фонд "Повернись живим".

Кроме того, о Фонде Ахметова чаще всего знают, что он помогает с продуктами питания, а о Красном Кресте - что они помогают при эвакуации.

С начала полномасштабной войны Фонд Ахметова уже передал жителям Украины более 600 тысяч единиц медикаментов, 60 тысяч гемоконтейнеров и 185 тысяч продуктовых наборов.

Отметим, что с 24 февраля 2022 гуманитарная помощь от Ахметова охватила 2,5 миллиона человек. Более 1 миллиона из них были охвачены помощью Фонда, остальные - бизнесами SCM.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд помог выжить 8 миллионам человек.

Выборка исследования составляет 1528 респондентов. Максимально допустимая погрешность - 2,5%. Опрос проводился 2-8 мая.

Напомним, с начала полномасштабной войны бизнесмен Ринат Ахметов, согласно сообщению пресс-службы SCM, передал для нужд Вооруженных сил Украины, территориальной обороны и на оказание помощи населению, пострадавшему от войны, более 2,4 млрд грн.

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Ринат Ахметов
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