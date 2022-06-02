ru ua
Чт, 02 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Більшість українців знає про допомогу Ахметова населенню і армії, - соцопитування

Новость на русском →
Четвер 02 червня 2022 16:25
Більшість українців знає про допомогу Ахметова населенню і армії, - соцопитування Фото: більшість українців знає про допомогу Ахметова населенню і армії (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Більшість опитаних українців знають, що підприємства бізнесмена Ріната Ахметова і його благодійний фонд допомагають цивільному населенню і Збройним силам під час війни.

Про це свідчать дані соціологічного опитування, проведеного компанією Info Sapiens.

Про допомогу, яку надає Фонд Ахметова, знає 65% українців, свідчать дані дослідження. Про діяльність фонду "Повернись живим" - 55%, про роботу Червоного Хреста - 54%.

Згідно з опитуванням, 70% з тих, хто вважає пріоритетною допомогу цивільному населенню, відзначили діяльність Фонду Ахметова. А серед тих опитаних, які пріоритетною допомогою вважають підтримку армії, 62% вказали фонд"Повернись живим".

Крім того, про фонд Ахметова найчастіше знають, що він допомагає з продуктами харчування, а про Червоний Хрест - що вони допомагають при евакуації.

З початку повномасштабної війни Фонд Ахметова вже передав жителям України понад 600 тисяч одиниць медикаментів, 60 тисяч гемоконтейнерів і 185 тисяч продуктових наборів.

Зазначимо, що з 24 лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ахметова охопила 2,5 мільйона осіб. Понад 1 мільйона з них були охоплені допомогою Фонду, решта - бізнесами SCM.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд допоміг вижити 8 мільйонам людей.

Вибірка дослідження становить 1528 респондентів. Максимально допустима похибка-2,5%. Опитування проводилося 2-8 травня.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни бізнесмен Рінат Ахметов, згідно з повідомленням прес-служби SCM, передав для потреб Збройних сил України, територіальної оборони і на надання допомоги населенню, постраждалому від війни, понад 2,4 млрд грн.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рінат Ахметов
LITE
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими