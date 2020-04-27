Большинство украинцев переболеет в легкой форме: эпидемиолог дал прогноз по коронавирусу

Коронавирус в Украине поразил более девяти тысяч человек. По состоянию на 27 апреля, выздоровело уже 864 человека, скончалось от COVID-19 – 220 пациентов. По данным МОЗ, каждый пятый инфицированный в Украине – это медик. За последние сутки коронавирус в Украине был диагностирован у 392 человек, 28 из них – дети, а 73 –медицинские работники.

Как рассказала врач-инфекционист Ольга Голубовская, около 70% украинцев переболеют коронавирусом в легкой форме. Для того, чтобы обнаружить всех инфицированных, нужно будет проверять шире круг контактных лиц.

"Около 70% людей будут иметь легкую и бессимптомную форму инфицирования. В окружении больного нужно обследовать большее количество людей. Просто у нас нет на это ресурсов. Заболевание протекает с множеством симптомов. Бывает с небольшим кашлем, без насморка", - рассказала Голубовская в комментарии для УНН.

Она отметила, что если у человека нет ярко выраженных симптомов COVID-19, но есть хотя бы слабые, то стоит рассматривать такого пациента как потенциального больного.

"Заболевание протекает с множеством различных клинических симптомов, от бессимптомных, бывает легкий респираторный так называемый синдром с небольшим кашлем, без насморка. Что очень характерно - потеря обоняния. Ну как очень характерно, это примерно у 5% людей. А может быть течение болезни с высокой температурой 39-40, не снижается в течение двух недель. Сразу хочу предостеречь всех людей - особенностью температуры при этом заболевании является то, что больные ее легко переносят и сбивать ее нельзя, даже если она 39 - нельзя, пусть больного лихорадит. Чем дольше и чаще мы сбиваем температуру, тем мы продолжаем срок болезни", - отметила врач.

Напомним, ранее мы писали о том, как быстро распознать легкую и тяжелую форму коронавируса.