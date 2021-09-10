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Зеленский считает вероятной полномасштабную войну с Россией

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Пятница 10 сентября 2021 10:24
Зеленский считает вероятной полномасштабную войну с Россией Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Президент Украины Владимир Зеленский назвал вероятной полномасштабную войну с Россией. Однако он считает, что это может стать самой большой ошибкой РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского на форуме "Ялтинской европейской стратегии".

По словам украинского президента, такой сценарий развития событий - самый страшный.

"Считаю, что это будет самая большая ошибка РФ. После этого никогда не будет существовать соседства РФ, Украины и Беларуси. Это самое страшное, что может быть, но, к сожалению, такая есть вероятность", - сказал Зеленский.

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