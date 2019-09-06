Больше некуда было: в исполнительной службе показали, куда отправили Зайцеву (фото)

Алена Зайцева, осужденная за совершение смертельного ДТП в городе Харькове на 10 лет лишения свободы, отбывает наказание в колонии с обычными условиями содержания, а не в повышенном комфорте. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

Как отметили в пресс-службе, Алена Зайцева осуждена по ч.3 ст.286 Криминального кодекса Украины до 10 лет лишения свободы. Преступление, предусмотренное с.3 ст. 286 – является преступлением, которое совершено по неосторожности. В соответствии с регламентом, который определяет место наказания для заключенных, осужденные впервые, а также за преступления, которые совершены по неосторожности, направляются в исправительные колонии минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания для женщин. Покровский исправительный центр №79 именно таковым и является и других подобных учреждений в Государственной криминально-исполнительной службе нет.

Покровский исправительный центр №79 (Фото: kvs.gov.ua)

"В Государственной криминально-исполнительной службе Украины существует только один сектор минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания для женщин, впервые осужденных к лишению свободы за преступления, которые были совершены по неосторожности, при государственном учреждении "Покровский исправительный центр (№79). Соответственно с требования указанного выше Положения, осужденная Зайцева А. направлена для дальнейшего отбывания наказания в указанный сектор", - сказано в заявлении пресс-службы.

Также отмечается, что одним из приоритетных направлений является создание надлежащих условий содержания заключенных в учреждениях исполнения наказания разных уровней безопасности с тенденцией приведения их в соответствии с требованиями европейских норм и стандартов.

Напомним, ранее мы писали о том, что Алену Зайцеву этапировали в колонию для отбывания наказания.

А также рассказывали о том, что Алена Зайцева будет содержаться в колонии с очень комфортными условиями.