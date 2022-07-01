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На них больше микробов, чем в туалете. Сколько раз в неделю нужно стирать полотенца

Фото: Как часто нужно стирать полотенца (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Грязные полотенца могут содержать огромное разнообразие микробов, связанных с инфекционными заболеваниями.

Влажность в ванной делает их питательной средой для бактерий, поэтому слишком долгое пребывание полотенец в таких условиях может представлять опасность для здоровья.

Как часто нужно стирать ваши полотенца рассказали в издании Express.

Чем опасны грязные полотенца

Исследования показали, что банные полотенца подвергаются воздействию большого количества болезнетворных бактерий, таких как кишечная палочка (E.coli) и сальмонелла.

Некоторые из этих штаммов бактерий могут вызывать диарею или инфекции кровотока. Однако стирка полотенец в ванной комнате определенное количество раз в неделю может предотвратить заражение этими серьезными бактериями.

В то время как большинство инфекций кишечной палочки протекают в легкой форме и не приводят к серьезным проблемам со здоровьем, некоторые штаммы могут вызывать опасные для жизни осложнения.

Осложнения, связанные с бактериями, включают гемолитико-уремический синдром, который, как известно, приводит к почечной недостаточности и смерти.

Гемолитико-уремический синдром возникает, когда эритроциты разрушаются и блокируют фильтрующую систему почек.

Несколько исследований показали, что на полотенцах может быть больше микробов, чем в туалете, где на квадратный дюйм приходится примерно 295 бактерий.

Помните, что влажные полотенца - это питательная среда для бактерий, дрожжей, плесени и вирусов.

Как часто нужно стирать полотенца

“Грязное полотенце может вызвать грибок ногтей на ногах, кожный зуд и бородавки. Чтобы избежать этого, меняйте или стирайте полотенце не реже одного раза в неделю и следите за тем, чтобы оно высыхало между использованиями", - сообщают эксперты.

Повесьте его и разложите на вешалке для полотенец, а не на крючке, чтобы оно быстрее высохло.

Чаще стирайте полотенца, когда вы больны. Летом тоже стоит позаботиться о более частой их стирке.

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