На них більше мікробів, ніж в туалеті. Скільки разів на тиждень потрібно прати рушники

Чим небезпечні брудні рушники

Дослідження показали, що банні рушники піддаються впливу великої кількості хвороботворних бактерій, таких як кишкова паличка (E. coli) і сальмонела.

Деякі з цих штамів бактерій можуть викликати діарею або інфекції кровотоку. Однак прання рушників у ванній кімнаті певну кількість разів на тиждень може запобігти зараженню цими серйозними бактеріями.

У той час як більшість інфекцій кишкової палички протікають в легкій формі та не призводять до серйозних проблем зі здоров'ям, деякі штами можуть викликати небезпечні для життя ускладнення.

Ускладнення, пов'язані з бактеріями, включають гемолітико-уремічний синдром, який, як відомо, призводить до ниркової недостатності та смерті.

Гемолітико-уремічний синдром виникає, коли еритроцити руйнуються і блокують фільтруючу систему нирок.

Кілька досліджень показали, що на рушниках може бути більше мікробів, ніж у туалеті, де на квадратний дюйм припадає приблизно 295 бактерій.

Пам'ятайте, що вологі рушники - це живильне середовище для бактерій, дріжджів, цвілі і вірусів.

Як часто потрібно прати рушники

"Брудний рушник може викликати грибок нігтів, свербіж шкіри, бородавки. Щоб уникнути цього, міняйте або періть рушник не рідше одного разу на тиждень і стежте за тим, щоб він висихав між використаннями", - повідомляють експерти.

Повісьте його і розкладіть на вішалці для рушників, а не на гачку, щоб він швидше висох.

Частіше періть рушники, коли ви хворі. Влітку теж варто подбати про більш часте їх прання.