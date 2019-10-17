Больше двигайтесь: Супрун рассказала, как побороть самую неудобную болезнь

Уляна Супрун, экс-глава МОЗ Украины, рассказала, что такое геморрой, почему он появляется и как справится с этой неприятной болезнью.

Она объяснила, что геморроидальные узлы появляются в результате деструктивных изменений в соединительной ткани прямой кишки и нарушения циркуляции крови. Тонус сосудов теряется и происходит воспаление и образование новых капилляров. Со временем появляется артериальное кровотечение, боль, выпадение узлов наружу и постоянный дискомфорт.

Основными причинами появлениями геморроя Супрун назвала:

Запоры из-за обезвоживания или отсутствия растительных волокон в рационе, длительное натуживание.

Ожирение.

Беременность.

Пожилой возраст.

Нарушение мышц тазового дна.

Анальный секс.

Сидячая работа и малоподвижный образ жизни.

Развитие геморроя можно определить по таким признакам: появление крови во время дефекации, боль, ощутимый узел внутри или снаружи. При появление таких симптомов нужно обратиться к врачу, чтобы исключить рак кишечника, синдром Гарднера, синдром Линча и другие вероятные проблемы.

Чтобы предотвратить появление геморроя нужно в рацион добавить растительные волокна, избегать жажду, обезвоживания, есть больше фруктов и каш, не читать подолгу на унитазе, вместо туалетной бумаги использовать специальные салфетки или подмываться. Если не помогает диета – принимать слабительные. Беременным женщинам можно принимать мягкие специальные препараты и делать специальные упражнения Кегеля для тренировки тазового дна, спать на левом богу, избегать запоров.

Для более серьезных и запущенных случаев существуют современные методики для устранения: латексное легирование, фотокоагуляция инфракрасным светом, склеротерапия, трансанальная деартарилизация, гемороидоткомия.