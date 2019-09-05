Тревожные симптомы: что нужно знать о инфаркте и инсульте

Инфаркт и инсульт - симптомы и причины (фото: ajp.com.au)

Сердечно-сосудистыми заболеваниями страдает наибольшее количество людей в мире

Сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной смертности во всем мире. Во всемирной организации охраны здоровья рассказали о факторах риска, симптомах и причинах группы опасных заболеваний.

Наиболее опасными последствиями сердечно-сосудистых заболеваний являются инфаркт и инсульт - они происходят в результате закупорки сосудов ведущих к сердцу или мозгу.

Закупорка становится следствием образования жировых отложений на стенках сосудов и приводит к инфаркту миокарда или же ишемического инсульта. А кровотечение сосудов мозга становится причиной геморрагического инсульта.

Инфаркт и инсульт - симптомы и причины (фото: ajp.com.au)

Причиной инфаркта миокарда, как правило, становится сочетание разных факторов риска:

курение,

нездоровое питание и ожирение,

употребление алкоголя,

недостаток физической активности,

повышенное давление,

диабет,

гиперлипидемия.

Научно доказано, что отказ от курения, злоупотребления алкоголем, уменьшение количества соли в рационе, диета, богатая фруктами и овощами, регулярные умеренные физические нагрузки снижают риск развития этих заболеваний.

Кроме того факторами развития сердечно-сосудистых заболеваний являются стресс и наследственность.

Инфаркт и инсульт - симптомы и причины (фото: ajp.com.au)

Так, о сердечно-сосудистом заболевании можно не догадываться, пока не станет совсем плохо. Инфаркт или инсульт могут быть первыми предупреждениями.

Симптомы инфаркта:

боль или неприятные ощущения в середине грудной клетки;

боль или неприятные ощущения в руках, левом плече, локтях, челюсти или спине;

затруднение дыхании или нехватка воздуха;

тошнота или рвота;

головокружение или потеря сознания;

бледность и холодный пот.

Стоит отметить, что у женщин чаще всего проявляются следующие симптомы: нехватка дыхания, тошнота, рвота, боли в спине и челюсти.

Симптомы инсульта:

внезапная слабость в лице, руке или ноге (чаще - с одной стороны),

неожиданное онемение лица, руки или ноги,

спутанное сознание,

затруднение речи или ее понимания речи,

проблемы с восприятием одним или двумя глазами,

затрудненная походка,

головокружение, потеря равновесия или координации,

сильная беспричинная головная боль,

потеря сознания или беспамятство.

При таких симптомах необходимо безотлагательно обратится за помощью специалистов.

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