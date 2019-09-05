ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Тревожные симптомы: что нужно знать о инфаркте и инсульте

STYLERЖизнь    05.09.2019 - 21:05
Тревожные симптомы: что нужно знать о инфаркте и инсульте
Инфаркт и инсульт - симптомы и причины (фото: ajp.com.au)

Сердечно-сосудистыми заболеваниями страдает наибольшее количество людей в мире

Сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной смертности во всем мире. Во всемирной организации охраны здоровья рассказали о факторах риска, симптомах и причинах группы опасных заболеваний.

Наиболее опасными последствиями сердечно-сосудистых заболеваний являются инфаркт и инсульт - они происходят в результате закупорки сосудов ведущих к сердцу или мозгу.

Закупорка становится следствием образования жировых отложений на стенках сосудов и приводит к инфаркту миокарда или же ишемического инсульта. А кровотечение сосудов мозга становится причиной геморрагического инсульта.

Тревожные симптомы: что нужно знать о инфаркте и инсульте

Инфаркт и инсульт - симптомы и причины (фото: ajp.com.au)

Причиной инфаркта миокарда, как правило, становится сочетание разных факторов риска:

  • курение,
  • нездоровое питание и ожирение,
  • употребление алкоголя,
  • недостаток физической активности,
  • повышенное давление,
  • диабет,
  • гиперлипидемия.

Научно доказано, что отказ от курения, злоупотребления алкоголем, уменьшение количества соли в рационе, диета, богатая фруктами и овощами, регулярные умеренные физические нагрузки снижают риск развития этих заболеваний.

Кроме того факторами развития сердечно-сосудистых заболеваний являются стресс и наследственность.

Тревожные симптомы: что нужно знать о инфаркте и инсульте

Инфаркт и инсульт - симптомы и причины (фото: ajp.com.au)

Так, о сердечно-сосудистом заболевании можно не догадываться, пока не станет совсем плохо. Инфаркт или инсульт могут быть первыми предупреждениями.

Симптомы инфаркта:

  • боль или неприятные ощущения в середине грудной клетки;
  • боль или неприятные ощущения в руках, левом плече, локтях, челюсти или спине;
  • затруднение дыхании или нехватка воздуха;
  • тошнота или рвота;
  • головокружение или потеря сознания;
  • бледность и холодный пот.

Стоит отметить, что у женщин чаще всего проявляются следующие симптомы: нехватка дыхания, тошнота, рвота, боли в спине и челюсти.

Симптомы инсульта:

  • внезапная слабость в лице, руке или ноге (чаще - с одной стороны),
  • неожиданное онемение лица, руки или ноги,
  • спутанное сознание,
  • затруднение речи или ее понимания речи,
  • проблемы с восприятием одним или двумя глазами,
  • затрудненная походка,
  • головокружение, потеря равновесия или координации,
  • сильная беспричинная головная боль,
  • потеря сознания или беспамятство.

При таких симптомах необходимо безотлагательно обратится за помощью специалистов.

Ранее мы писали, что в Украине невакцинированные дети не смогут посещать школы и детские сады. Взамен им предложили учиться на дому.

Дубиль инициировал аудит деятельности Минздрава времен Супрун Кто заплатит за здоровье: каким в Украине будет медицинское страхование
Новости Украины Министерство здравоохранения Украиныинфаркт
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь