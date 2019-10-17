ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Больше двигайтесь: Супрун рассказала, как побороть самую неудобную болезнь

STYLERЖизнь    17.10.2019 - 07:04
Больше двигайтесь: Супрун рассказала, как побороть самую неудобную болезнь
Уляна Супрун назвала первые симптомы геморроя (Коллаж РБК-Украина)

Уляна Супрун назвала причины, по которым появляется геморрой

Уляна Супрун, экс-глава МОЗ Украины, рассказала, что такое геморрой, почему он появляется и как справится с этой неприятной болезнью.

Она объяснила, что геморроидальные узлы появляются в результате деструктивных изменений в соединительной ткани прямой кишки и нарушения циркуляции крови. Тонус сосудов теряется и происходит воспаление и образование новых капилляров. Со временем появляется артериальное кровотечение, боль, выпадение узлов наружу и постоянный дискомфорт.

Основными причинами появлениями геморроя Супрун назвала:

  • Запоры из-за обезвоживания или отсутствия растительных волокон в рационе, длительное натуживание.
  • Ожирение.
  • Беременность.
  • Пожилой возраст.
  • Нарушение мышц тазового дна.
  • Анальный секс.
  • Сидячая работа и малоподвижный образ жизни.

Развитие геморроя можно определить по таким признакам: появление крови во время дефекации, боль, ощутимый узел внутри или снаружи. При появление таких симптомов нужно обратиться к врачу, чтобы исключить рак кишечника, синдром Гарднера, синдром Линча и другие вероятные проблемы.

Чтобы предотвратить появление геморроя нужно в рацион добавить растительные волокна, избегать жажду, обезвоживания, есть больше фруктов и каш, не читать подолгу на унитазе, вместо туалетной бумаги использовать специальные салфетки или подмываться. Если не помогает диета – принимать слабительные. Беременным женщинам можно принимать мягкие специальные препараты и делать специальные упражнения Кегеля для тренировки тазового дна, спать на левом богу, избегать запоров.

Для более серьезных и запущенных случаев существуют современные методики для устранения: латексное легирование, фотокоагуляция инфракрасным светом, склеротерапия, трансанальная деартарилизация, гемороидоткомия.

Невидимая эпидемия: Супрун рассказала об опасной болезни Нежеланная беременность: Супрун развенчала мифы о контрацепции
Новости Украины Ульяна Супрунздоровье
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь