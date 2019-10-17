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Більше рухайтеся: Супрун розповіла, як подолати саму незручну хворобу

STYLERЖиття    17.10.2019 - 07:04
Більше рухайтеся: Супрун розповіла, як подолати саму незручну хворобу
Уляна Супрун назвала перші симптоми геморою (Колаж РБК-Україна)

Уляна Супрун назвала причини, по яким з'являється геморой

Уляна Супрун, екс-глава МОЗ України, розповіла, що таке геморой, чому він з'являється і як впорається з цією неприємною хворобою.

Вона пояснила, що гемороїдальні вузли з'являються в результаті деструктивних змін в сполучних тканинах прямої кишки та порушення циркуляції крові. Тонус судин втрачається і відбувається запалення і утворення нових капілярів. З часом з'являється артеріальний кровотеча, біль, випадання вузлів назовні і постійний дискомфорт.

Основними причинами появи геморою Супрун назвала:

  • Запори через зневоднення або відсутність рослинних волокон в раціоні, тривале напруження.
  • Ожиріння.
  • Вагітність.
  • Літній вік.
  • Порушення м'язів тазового дна.
  • Анальний секс.
  • Сидяча робота і малорухливий спосіб життя.

Розвиток геморою можна визначити за такими ознаками: поява крові під час дефекації, біль, відчутний вузол всередині або зовні. При появі таких симптомів необхідно звернутися до лікаря, щоб виключити рак кишечника, синдром Гарднера, синдром Лінча і інші ймовірні проблеми.

Щоб запобігти появі геморою потрібно в раціон додати рослинні волокна, уникати спраги, зневоднення, їсти більше фруктів і каш, не читати довго на унітазі, замість туалетного паперу використовувати спеціальні серветки або підмиватися. Якщо не допомагає дієта – приймати проносні. Вагітним жінкам можна приймати м'які спеціальні препарати і робити спеціальні вправи Кегеля для тренування тазового дна, спати на лівому богу, уникати запорів.

Для більш серйозних і запущених випадків існують сучасні методики для усунення: латексне легування, фотокоагуляція інфрачервоним світлом, склеротерапія, трансанальна деартарилізация, гемороидоткомія.

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