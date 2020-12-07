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Большая разница: в сети показали дороги до и после "Большой стройки"

Киев, Понедельник 07 декабря 2020 15:19
Большая разница: в сети показали дороги до и после "Большой стройки"
Пример реализации "Большой стройки"
Автор: Styler

В 2020 году в Украине было построено и восстановлено рекордное количество километров дорог

В 2020 году по программе "Большая стройка" в Украине было восстановлено и построено рекордное количество километров дорог государственного значения – более 4000. Насколько изменились украинские дороги после ремонта, можно увидеть на странице Юрия Голика в Facebook.

"Было - Стало. Наглядно о физическом воплощении "Большого строительства" на дорогах Укравтодора", - пишет Голик и публикует фоторепортаж о некоторых реализованных объектах.

Большая разница: в сети показали дороги до и после &quot;Большой стройки&quot;Большая разница: в сети показали дороги до и после &quot;Большой стройки&quot;Большая разница: в сети показали дороги до и после &quot;Большой стройки&quot;Большая разница: в сети показали дороги до и после &quot;Большой стройки&quot;

Он напоминает также, что в прошлом году было отремонтировано всего 846 километров, включая трассу Запорожье – Мариуполь. На ремонте этой трассы новый состав "Укравтодора" поставил рекорд скорости восстановления дорог, отремонтировав 130 км за 68 дней. Для сравнения: предыдущие 70 км ремонтировались в течение трех лет.

Напомним, недавно сообщалось, что в 2020 году в ходе "Большого строительства" стоимость ремонта 1 км дорог в Украине снизилась на 4,5 млн гривен, при этом качество готовых объектов заметно возросло.

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