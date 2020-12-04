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Средняя стоимость ремонта 1 км дорог в 2020 стала дешевле на 4,5 млн грн, - CoST Ukraine

Киес, Пятница 04 декабря 2020 16:54
Средняя стоимость ремонта 1 км дорог в 2020 стала дешевле на 4,5 млн грн, - CoST Ukraine
Фото: ремонт дороги (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Проведение реконструкционных и строительных работ на украинских дорогах стало гораздо дешевле в сравнении с предыдущим годом, при этом общее качество работ повысилось.

Об этом свидетельствуют данные инициативы по прозрачности строительства CoST Ukraine, на которые ссылается "ЦТС".

"Согласно результатам мониторинга CoST Ukraine, дорожниками в 2020 году было выполнено 14,35 км нового строительства, 77,29 км реконструкции, 449,7 км капитального ремонта и 4 395,4 км текущего среднего ремонта", - сообщается на сайте.

Согласно расчетам CoST, средняя стоимость строительства новых дорог в этом году снизилась на 14,3% в сравнении с показателями 2019 года. Средняя стоимость реконструкции уменьшилась почти в два раза - на 44,7%.

"Что касается среднего текущего ремонта, то стоимость 1 км таких работ в 2020 году составила в среднем 11,193 млн грн или на 91,6% больше, чем в 2019 году", - пишет "ЦТС".

Причиной подорожания стоимости среднего текущего ремонта является включение в состав ремонта комплексного усиления дорожного основания, обустройство освещения, барьерных ограждений и новых дорожных знаков. Всё это увеличивает долговечность отремонтированных дорог, отмечают в CoST.

В целом эксперты отметили правильность подхода "Укравтодора" к работам на трассах страны. Положительной тенденцией является приоритезация на больших объемах работ.

"Укравтодор" выбрал правильную тактику ремонтировать большие участки дорог, а не восстанавливать автодороги небольшими отрезками, по несколько километров", - подчеркнул директор CoST Ukraine Святослав Абрамов.

Напомним, ранее глава "Укравтодора" Александр Кубраков заявил, что за 81 млрд грн в этом году было получено 3 926 км дорог.

"То есть, средняя стоимость 1 км в 2020 году составила 20,6 млн грн. Получается, что в этом году ремонт 1 км дешевле на 4,5 млн грн", - заметил он.

Как известно: ранее соцопрос показал, что 64% украинцев поддерживают реализацию программы "Большая стройка".

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