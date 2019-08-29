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Велика втрата для музики: помер прославлений український артист

STYLERЖиття    29.08.2019 - 17:12
Велика втрата для музики: помер прославлений український артист
Помер музикант Володимир Турбовський (фото: pixabay.com)

Український музикант Володимир Турбовський присвятив улюбленій справі 57 років життя

Відомий український музикант Володимир Кирилович Турбовський помер на 78-му році життя. Флейтиста театру "Національна опера України" і педагога не стало 28 серпня 2019 року. Про це повідомляється на сайті опери.

Володимир Турбовський 57 років свого творчого життя віддав виконавству, ставши прославленим флейтистом-віртуозом.

Почав свій творчий шлях музикант в оркестрі Київського ТЮГу, а також драматичного театру імені Івана Франка. З 1980 року працював в Національній опері.

Велика втрата для музики: помер прославлений український артист

Володимир Турбовський (фото: opera.com.ua)

"Не було такої вистави у репертуарі театру, в якому б не звучала чарівна та віртуозна флейта Володимира Турбовського", - сказано в повідомленні.

Турбовський, як запрошений соліст грав також у камерному оркестрі Київської філармонії.

Гру в оркестрах він успішно поєднував з педагогічною роботою: з 1967 року в КССМШ ім. Н. Лисенко, з 1988 - КНУКіМ, а з 2006 - НМАУ ім. П. Чайковського.

Про успіхи Владимра Кириловича, як музиканта, свідчать досягнення його підопічних - понад 90 його студентів і учнів отримали 123 нагороди на престижних конкурсах.

"Українська інструментальна музика втратила блискучого артиста-віртуоза, прекрасну людину, яка з натхненням і повною творчою віддачею прожила своє життя справжнього художника", - сказано в некролозі.

Прощання з музикантом відбудеться 31 серпня о 11-00 в фойє театру.

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