Большая беда придет: экстрасенс прокомментировал грядущее землетрясение в Украине

Украину может настигнуть большая беда. Об этом сообщил карпатский мольфар Михаил Тодорив. Так он прокомментировал новость о том, что в ближайшем будущем на террритории Карпат может произойти очень мощное землетрясение.

"Большая беда придет к нам. Природа устала от того, что мы с ней делаем. Если не опомниться вовремя, то будет плохо всем. Землетрясение может быть только предупреждением. Это будет скоро, но не сейчас", - сказал Михаил Тодорив.

Ранее сейсмолог Александра Кендзера (Институт геофизики НАН Украины) рассказала, что в скором времени в Украине может произойти довольно сильное землетрясение. Толчки могут достигнуть 8 баллов по 12-бальной шкале.

Напомним, что часть Украины территориально находится в сейсмически активном районе - "Зоне Вранча", рядом с эпицентром которой находится запад Одесской области. Там фиксировались толчки мощностью 6-7 баллов. Эпицентры также были в Ужгороде, Мукачево, Сваляве и в Прикарпатском регионе.

Землетрясение может достигнуть 8 баллов (фото: соцсети)

Напомним, что по словам экстрасенса и ясновидящего Михаила Тодорива, Крымский мост может рухнуть в течение пять лет. Он считает, что причиной разрушения станет землетрясение в Черном море, которое должно произойти в августе-сентябре 2023 года.