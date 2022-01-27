Больно и неприятно: дочь Снежаны Егоровой отреагировала на слова матери о поддержке Путина

"К сожалению, я должна сделать заявление относительно моей мамы, Снежаны Егоровой. Откровенно, мне больно и неприятно это писать, но должна, потому что это касается не только меня, а в первую очередь моей семьи, а именно моих детей, моего мужа, а также близких нам людей, друзей и коллег", - написала девушка.

Анастасия Ровинская (фото: instagram.com/sia_rovinska)

По ее словам, она не общается со своей матерью уже больше года, и на это есть личные причины, о которых она не хотела бы публично говорить. Но частично общение прекратилось из-за противоположной гражданской позиции.

"Честно говоря, очень жалею, что когда-то давно зарегистрировала ее в соцсетях, потому что сейчас мы даже здесь не "дружим" и не держим связь и об ужасных заявлениях от нее, я, как и все, узнаю либо из новостей, либо присылают знакомые", - отметила Ровинская.

Она добавила, что, когда увидела новое скандальное заявление своей матери касательно поддержки страны агрессора, то ей стало очень стыдно. И она хочет защитить своих троих детей.

Анастасия Ровинская (фото: instagram.com/sia_rovinska)

"Потому что мне страшно за них, мне страшно, потому что их бабушка, сидя за границей, поддерживает человека, который убивает украинцев и не переживает даже за безопасность своих внуков, живущих в Украине, ходят здесь в школу, садик", - заявила Анастасия.

При этом она подчеркнула, что не должна отвечать за слова и поступки своей матери.

Пользователи сети поддержали Ровинскую.