Боляче і неприємно: дочка Сніжани Єгорової відреагувала на слова матері про підтримку Путіна

"На жаль, я повинна зробити заяву щодо моєї мами, Сніжани Єгорової. Відверто, мені боляче і неприємно це писати, але повинна, тому що це стосується не тільки мене, а в першу чергу моєї сім'ї, а саме моїх дітей, мого чоловіка, а також близьких нам людей, друзів і колег", - написала дівчина.

Анастасія Ровінська (фото: instagram.com/sia_rovinska)

За її словами, вона не спілкується зі своєю матір'ю вже більше року, і на це є особисті причини, про які вона не хотіла б публічно говорити. Але частково спілкування припинилося через протилежну громадянську позицію.

"Чесно кажучи, дуже шкодую, що колись давно зареєструвала її в соцмережах, тому що зараз ми навіть тут не "дружимо" і не тримаємо зв'язок і про жахливі заяви від неї, я, як і всі, дізнаюся або з новин, або надсилають знайомі", - зазначила Ровінська.

Вона додала, що, коли побачила нову скандальну заяву своєї матері щодо підтримки країни агресора, то їй стало дуже соромно. І вона хоче захистити своїх трьох дітей.

Анастасія Ровінська (фото: instagram.com/sia_rovinska)

"Тому що мені страшно за них, мені страшно, тому що їх бабуся, сидячи за кордоном, підтримує людину, яка вбиває українців і не переживає навіть за безпеку своїх онуків, що живуть в Україні, ходять тут в школу, садок", - заявила Анастасія.

При цьому вона підкреслила, що не повинна відповідати за слова і вчинки своєї матері.

Користувачі мережі підтримали Ровінську.