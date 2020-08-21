В больнице Запорожья умер мужчина, ожидая помощи 5 часов

В Запорожье мужчина умер в больнице, пролежав в приемном отделении несколько часов, прежде чем врачи определили пациента в реанимацию.

Об шокирующем инциденте рассказала дочь умершего, передает "Prana.108" на своем Instagram-канале.

Женщина уверена, что трагедия произошла по причине врачебной халатности.

По ее словам, отец поступил из 4-й городской больницы в 5-ю на обследование по поводу инсульта.

"Его не обнаружили, и тем не менее он пролежал в приемном покое 4 часа. А врачи ничего сделать не могли - только бегали и мерили давление, не хотели ложить в реанимацию, хотя по всем показаниям он был в очень тяжелом состоянии", - говорится в публикации.

Затем вызывали 3 бригады реанимации, чтобы транспортировать пациента в больницу, где есть отделение реанимации. Однако медики не хотели перевозить мужчину по причине тяжелого состояния.

"В итоге мы добились, и папу только в начале 7-го вечера определили в реанимацию... Сегодня умер мой папа", - написала женщина.

Она возмущается, что было потеряно 5 часов.

"Вывод один: если есть деньги, то можно хоть как-то выжить... на вопрос "кто старший" все разбегались и спихивали друг на друга", - сказано в сообщении.

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