У лікарні Запоріжжя помер чоловік, очікуючи допомоги 5 годин

У Запоріжжі чоловік помер у лікарні, пролежавши в приймальному відділенні кілька годин, перш ніж лікарі відправили пацієнта в реанімацію.

Про шокуючий інцидент розповіла донька померлого, передає "Prana.108" на своєму Instagram-каналі.

Жінка впевнена, що трагедія сталася внаслідок лікарської недбалості.

За її словами, батько поступив з 4-ї міської лікарні у 5-ту на обстеження з приводу інсульту.

"Його не виявили, і з усім тим він пролежав у приймальному відділенні 4 години. А лікарі нічого зробити не могли - тільки бігали та міряли тиск, не хотіли класти в реанімацію, хоча за всіма показниками він був у дуже важкому стані", - йдеться в публікації.

Потім викликали 3 бригади реанімації, щоб транспортувати пацієнта в лікарню, де є відділення реанімації. Однак медики не хотіли перевозити чоловіка з причини важкого стану.

"У підсумку ми добилися, і тата тільки на початку 7-го вечора визначили в реанімацію... Сьогодні помер мій тато", - написала жінка.

Вона обурюється, що було втрачено 5 годин.

"Висновок один: якщо є гроші, то можна хоч якось вижити... на питання "хто старший" всі розбігалися і спихали один на одного", - сказано в повідомленні.

Відео: Лікарів лікарні в Запоріжжі звинуватили в недбалості - кілька годин відмовлялися покласти пацієнта в реанімацію

Раніше повідомлялося, що в Рівному жінка загинула після планової операції, і рідні звинувачують лікарів.

Нагадаємо, що у Львові помер однорічний хлопчик з-за неправильного діагнозу, але лікарі помилки не визнають.