В больнице Севастополя травили крыс, но убили российских военных: детали
Российские военные массово отравились ядом для крыс в Севастопольском госпитале.
Об этом рассказал журналист Роман Цимбалюк.
Что известно
Инцидент произошел в 1472 военно-морском госпитале в городе Севастополь (полное название - Федеральное государственное бюджетное учреждение (ФГБУ) "1472 военно-морской клинический госпиталь" Министерства обороны РФ).
На данный момент сообщается о 8 погибших, а также 18-ти - в тяжелом состоянии. Военнослужащие РФ находятся в реанимации.
Фото: 1472-й военный госпиталь (facebook)
Руководство решило потравить крыс и убило своих
По словам Романа Цимбалюка, руководство больницы решило потравить крыс, разбросав по всему госпиталю яд для грызунов, включая кухню.
Яд попал в продукты питания и убил российских военных.
Отметим, что недавно военных в одном из госпиталей Крыма посетил путинист Филипп Киркоров.
Ранее мы писали, что в России военного без ног не пустили в маршрутку.
Также сообщалось, что в Турции поляки избили российских туристов, а персонал просто наблюдал еще и "повесил" все на россиян.