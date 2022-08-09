У лікарні Севастополя труїли щурів, але вбили російських військових: деталі
Російські військові масово потруїлися отрутою для щурів у Севастопольському госпіталі.
Про це розповів журналіст Роман Цимбалюк.
Що відомо
Інцидент стався в 1472 військово-морському госпіталі в місті Севастополь (повна назва - Федеральна державна бюджетна установа (ФДБУ) "1472 військово-морський клінічний госпіталь" Міністерства оборони РФ).
На даний момент повідомляється про 8 загиблих, а також 18 - у важкому стані. Військовослужбовці РФ знаходяться в реанімації.
Фото: 1472-й військовий госпіталь (facebook)
Керівництво вирішило потруїти щурів і вбило своїх
За словами Романа Цимбалюка, керівництво лікарні вирішило потруїти щурів, розкидавши по всьому госпіталю отруту для гризунів, включаючи кухню.
Отрута потрапила в харчові продукти і вбила російських військових.
Зазначимо, що нещодавно військових в одному з госпіталів Криму відвідав путініст Філіп Кіркоров.
Раніше ми писали, що у Росії військового без ніг не пустили в маршрутку.
Також повідомлялося, що в Туреччині поляки побили російських туристів, а персонал просто спостерігав ще й "повісив" все на росіян.