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В больнице Кривого Рога пациент шокировал видео из палаты: "все вонючее, грязное, зас***ное"

Новина українською →
Кривой Рог, Суббота 10 июля 2021 13:47
В больнице Кривого Рога пациент шокировал видео из палаты: "все вонючее, грязное, зас***ное" Коллаж РБК-Украина: в отделении хирургии криворожской горбольницы ужасные условия
Автор: Владимир Костырин

В Кривом Роге во 2-й городской больнице в отделении хирургии пациенты жалуются на ужасные условия в палатах. При этом на возмущения медперсонал в ответ начинает хамить.

Видео из палаты показал в сети один из пациентов, и кадры опубликованы в группе "Земляки из Терновского района!" на странице в Facebook.

Мужчина рассказал, что в больнице "тысячке" - Коммунальное предприятие "Криворожская городская клиническая больница №2" Криворожского городского совета" - людям, которых прооперировали, приходится спать на грязных старых дырявых безразмерных матрасах со следами гнили, пятнами мочи и засохшей крови.

"Вот на таких матрацах люди после операции лежат... Все вонючее, грязное, засс**ное", - говорит пациент, показывая палату на четыре койко-места.

Также в его палате в хирургическом отделении на 6-м этаже стоит унитаз без крышки, над умывальником нет зеркала, в помещении неубранный мусор.

"Пытались повозмущаться врачам. Пришли, нахамили, нагрубили нам. Сказали, чтобы мы с дома приносили, если нам что-то не нравится. Ну вот такая вот история. Это Кривой Рог", - сказал мужчина.

Видео: в Кривом Роге в хирургическом отделении больницы ужасные условия

Пользователей сети шокировали подобные условия в больнице, и люди принялись активно обсуждать увиденное. Некоторые местные жители отмечают, что подобная ситуация наблюдается не только в отделении хирургии, но и вообще в больнице, и не одной.

  • Жесть!
  • Нет слов, одни эмоции и ужас
  • У них еще и тараканы водятся
  • 6 этаж. Подтверждаю. В марте лежал. Есть матрасы и лучше. Тараканов не было. На 3 этаже наоборот. Матрасы в пленке. Намного лучше, но тараканы гуляли парами
  • Там по всем палатам тысячки аналогичная ситуация, и не только в хирургии!
  • А в каких больницах Кривого Рога лучше? Снимите 14...
  • Отношение людей тоже удивляет. Вот даже в видео 4 кровати и только на одной есть клеенка и пеленка. Многие пишут клеенка попу парит, ну так извините, спите тогда на таких матрацах. Их хоть каждый день меняй - будет то же самое с таким то отношением. Люди как свиньи.
  • Это вы еще в первой не были...

Ранее сообщалось, что киевская больница попала в скандал из-за ужасных условий. Жительница столицы рассказала, что пациентам сами приходится покупать все лекарства, а врачи клиники также требуют деньги за свою работу.

Напомним, перед этим ковид-палату в больнице Кропивницкого показали на видео - с обшарпанными стенами и горшком вместо туалета.

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Кривой Рог больница пациенты
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