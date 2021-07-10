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У лікарні Кривого Рогу пацієнт шокував відео з палати: "все смердюче, брудне, за***не"

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Кривий Ріг, Субота 10 липня 2021 13:47
У лікарні Кривого Рогу пацієнт шокував відео з палати: "все смердюче, брудне, за***не" Колаж РБК-Україна: у відділенні хірургії Криворізької міськлікарні жахливі умови
Автор: Володимир Костирін

У Кривому Розі у 2-й міській лікарні у відділенні хірургії пацієнти скаржаться на жахливі умови в палатах. При цьому на обурення медперсонал у відповідь починає грубіянити.

Відео з палати показав в мережі один з пацієнтів, і кадри опубліковані в групі "Земляки з Тернівського району!" на сторінці в Facebook.

Чоловік розповів, що в лікарні "тисячці" - Комунальне підприємство "Криворізька міська клінічна лікарня №2" Криворізької міської ради" - людям, яких прооперували, доводиться спати на брудних старих дірявих безрозмірних матрацах зі слідами гнилі, плямами сечі та засохлої крові.

"Ось на таких матрацах люди після операції лежать... Все смердюче, брудне, засц**е", - каже пацієнт, показуючи палату на чотири ліжко-місця.

Також в його палаті в хірургічному відділенні на 6-му поверсі стоїть унітаз без кришки, над умивальником немає дзеркала, в приміщенні неприбране сміття.

"Намагалися пообурюватися лікарям. Прийшли, нахамили, нагрубіянили нам. Сказали, щоб ми з дому приносили, якщо нам щось не подобається. Ну ось така ось історія. Це Кривий Ріг", - сказав чоловік.

Відео: у Кривому Розі в хірургічному відділенні лікарні жахливі умови

Користувачів мережі шокували подібні умови в лікарні, і люди почали активно обговорювати побачене. Деякі місцеві жителі зазначають, що подібна ситуація спостерігається не тільки у відділенні хірургії, але і взагалі в лікарні, і не одній.

  • Жесть!
  • Немає слів, одні емоції та жах
  • У них ще й таргани водяться
  • 6 поверх. Підтверджую. У березні лежав. Є матраци і краще. Тарганів не було. На 3 поверсі навпаки. Матраци в плівці. Набагато краще, але таргани гуляли парами
  • Там по всіх палатах тисячки аналогічна ситуація, і не тільки в хірургії!
  • А в яких лікарнях Кривого Рогу краще? Зніміть 14...
  • Ставлення людей теж дивує. Ось навіть у відео 4 ліжка і тільки на одному є клейонка і пелюшка. Багато пишуть клейонка попу парить, ну так вибачте, спіть тоді на таких матрацах. Їх хоч кожен день міняй - буде те ж саме з таким то ставленням. Люди як свині.
  • Це ви ще в першій не були...

Раніше повідомлялося, що київська лікарня потрапила в скандал через жахливі умови. Мешканка столиці розповіла, що пацієнтам самі доводиться купувати всі ліки, а лікарі клініки також вимагають гроші за свою роботу.

Нагадаємо, перед цим ковід-палату в лікарні Кропивницького показали на відео - з обшарпаними стінами і горщиком замість туалету.

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