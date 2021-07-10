У лікарні Кривого Рогу пацієнт шокував відео з палати: "все смердюче, брудне, за***не"

У Кривому Розі у 2-й міській лікарні у відділенні хірургії пацієнти скаржаться на жахливі умови в палатах. При цьому на обурення медперсонал у відповідь починає грубіянити.

Відео з палати показав в мережі один з пацієнтів, і кадри опубліковані в групі "Земляки з Тернівського району!" на сторінці в Facebook .

Чоловік розповів, що в лікарні "тисячці" - Комунальне підприємство "Криворізька міська клінічна лікарня №2" Криворізької міської ради" - людям, яких прооперували, доводиться спати на брудних старих дірявих безрозмірних матрацах зі слідами гнилі, плямами сечі та засохлої крові.

"Ось на таких матрацах люди після операції лежать... Все смердюче, брудне, засц**е", - каже пацієнт, показуючи палату на чотири ліжко-місця.

Також в його палаті в хірургічному відділенні на 6-му поверсі стоїть унітаз без кришки, над умивальником немає дзеркала, в приміщенні неприбране сміття.

"Намагалися пообурюватися лікарям. Прийшли, нахамили, нагрубіянили нам. Сказали, щоб ми з дому приносили, якщо нам щось не подобається. Ну ось така ось історія. Це Кривий Ріг", - сказав чоловік.

Відео: у Кривому Розі в хірургічному відділенні лікарні жахливі умови

Користувачів мережі шокували подібні умови в лікарні, і люди почали активно обговорювати побачене. Деякі місцеві жителі зазначають, що подібна ситуація спостерігається не тільки у відділенні хірургії, але і взагалі в лікарні, і не одній.