Болить та "стріляє": що робити, якщо зірвали спину

Симптоми зірваної спини

У тих, хто зірвав спину, зазвичай проявляються такі симптоми:

біль у м’язах попереку

тупий біль у попереку, який може відчуватися не лише в пошкодженій ділянці, а й у сідницях чи стегнах

відчуття печіння, сильного тепла в районі попереку

біль, що посилюється під час руху

біль та запалення у певній ділянці спини

м’язові спазми - гостре скорочення м’язових волокон у нижній частині спини, що може спричинити сильний біль

Алгоритм дій

У такій ситуації лікар радить не панікувати, звернутися до невролога або травматолога-ортопеда, щоб унеможливити неврологічну патологію.

Також можна прийняти нестероїдні протизапальні засоби у відповідному віку дозуванні: ібупрофен, аспірин, вони зменшують запалення, що викликає біль.

Для зменшення запалення варто прикласти пакет із льодом або інший холодний предмет. Між шкірою та холодом обов'язково потрібно підкласти рушник. Такий компрес слід прикладати на 10-20 хвилин.

За словами ортопеда, якщо ви зірвали спину, то ранку можна покласти на поперек грілку на 10-15 хвилин. Теплові компреси посилюють кровообіг, що призводить до зняття напруги в м'язах та прискорює одужання.

Важливо, що починати теплову терапію краще за 48 годин після отримання травми. Так само повинен бути шар тканини, щоб уникнути опіку.

Як полегшити біль

Для полегшення болю можна виконувати щадні вправи, наприклад, розтяжку, але вона не повинна викликати дискомфорт. Але при виникненні неприємних відчуттів краще припинити.

Розтяжку слід виконувати досить довго, щоб відчути, як розслабляються м'язи, від 20 до 30 секунд і повторювати 5-10 разів.

Окрім того, глибоке дихання допомагає зняти м'язову напругу та може полегшити розтяжку. Перед нею краще зробити невелику розминку.

Вправа №1

Лежачи на спині, підтягніть коліна та підборіддя до грудей, злегка напружуючи м'язи шиї, плечей та тулуба. Розтягування цих м'язів надає хребту гнучкість і зменшує ймовірність м'язової перенапруги.

Вправа №2

Експерт каже, що можна розтягнути грушоподібний м'яз, лежачи на спині, підтягнувши одне коліно до грудей, тоді як другу ногу притиснути до підлоги, максимально витягаючи. Це повинно викликати легке тягнуче відчуття в сідницях або верхній частині стегна.