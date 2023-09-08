Болит и "стреляет": что делать, если сорвали спину

Симптомы сорванной спины

У тех, кто сорвал спину, обычно проявляются следующие симптомы:

боли в мышцах поясницы

тупая боль в пояснице, которая может ощущаться не только в поврежденном участке, но и в ягодицах или бедрах

чувство жжения, сильного тепла в районе поясницы

боль, усиливающаяся во время движения

боль и воспаление в определенном участке спины

мышечные спазмы - острое сокращение мышечных волокон в нижней части спины, что может вызвать сильную боль

Алгоритм действий

В такой ситуации врач советует не паниковать, обратиться к неврологу или травматологу-ортопеду, чтобы сделать невозможным неврологическую патологию.

Также можно принять противовоспалительные нестероидные средства в соответствующем возрасте дозировке: ибупрофен, аспирин, они уменьшают воспаление, вызывающее боль.

Для уменьшения воспаления следует приложить пакет со льдом или другой холодный предмет. Между кожей и холодом обязательно нужно подложить полотенце. Такой компресс следует прикладывать на 10–20 минут.

По словам ортопеда, если вы сорвали спину, то утром можно положить на поясницу грелку на 10-15 минут. Тепловые компрессы усиливают кровообращение, что приводит к снятию напряжения в мышцах и ускоряет выздоровление.

Важно, что начинать тепловую терапию лучше за 48 часов после получения травмы. Так же должен быть слой ткани, чтобы избежать ожога.

Как облегчить боль

Для облегчения боли можно выполнять щадящие упражнения, например растяжку, но она не должна вызывать дискомфорт. Но при возникновении неприятных ощущений лучше прекратить.

Растяжку следует делать достаточно долго, чтобы почувствовать, как расслабляются мышцы, от 20 до 30 секунд и повторять 5-10 раз.

Кроме того, глубокое дыхание помогает снять мышечное напряжение и облегчить растяжку. Перед ней лучше сделать небольшую разминку.

Упражнение №1

Лежа на спине, подтяните колени и подбородок к груди, слегка напрягая мышцы шеи, плеч и туловища. Растяжение этих мышц придает позвоночнику гибкость и уменьшает вероятность мышечного перенапряжения.

Упражнение №2

Эксперт говорит, что можно растянуть грушевидную мышцу, лежа на спине, подтянув одно колено к груди, тогда как вторую ногу прижать к полу, максимально вытаскивая. Это должно вызвать легкое тянущее ощущение в ягодицах или верхней части бедра.