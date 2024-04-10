"Боліло все": дружина Романа Сасанчина заявила про трагічну втрату

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку 25-річної Іванни.

Що відомо

За її словами, все відбулося дуже швидко та незрозуміло. Вона досі не може повірити, що не буде дитини, проте намагається продовжувати жити далі.

"Я вже пережила та відпустила свій біль. Готова з вами поділитися", - написала вона.

Іванна Сасанчина розповіла, що втратила дитину (скриншот)

Вона додала, що коли дізналась про вагітність, то почала будувати плани на майбутнє. А інформація про втрату дитини її дуже засмутила.

"Ти бачиш перед собою ціле нове життя, багато про що починаєш мріяти і через декілька днів тобі говорять, що вагітність завмерла. І ти з такого щасливого періоду швидко падаєш у таку прірву суму, страху, розчарування… Але я вже все прожила й розумію, що потрібно жити далі, - написала блогерка.

Іванна зазначила, що у них є донька Ліза і вона вірить, що все буде добре.

До того ж дівчина два тижні жила в постійному стресі, адже нічого не допомогало впоратися з болем.

"У мене боліло все. Так сильно болів живіт, але лікар сказав, що нічого не будемо робити. А просто спробуємо гормонами викликати ще раз менструацію, щоб пішов новий цикл. І можливо, не треба буде втручатися туди хірургічно. Знеболювальні не допомагали, мене нудило, так погано було, - йдеться у повідомленні.

Іванна Сасанчина розповіла, що втратила дитину (скриншот)

Деталі про шлюб

У 2020 році Роман Сасанчин почав зустрічатися з Іванною, яка потім стала його дружиною. Все через рік, у грудні 2021 року пара вперше стала батьками.

Зараз подружжя виховує доньку Лізу.

Додамо, що Роман отримав квартиру в Києві в якості призу за перемогу в шоу і спочатку пара жила там, але після вирішила переїхати в Тернопіль, а квартиру продати.

До того ж Іванна на загал заявляла про розрив з чоловіком після того, як прожила у шлюбі кілька місяців. Однак, потім вона передумала.

Роман Сасанчин з Іванною та донькою (фото: instagram.com/annavi_sasanchyn)