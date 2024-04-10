"Болело все": жена Романа Сасанчина заявила о трагической потере

Что известно

По ее словам, все произошло очень быстро и непонятно. Она до сих пор не может поверить, что не будет ребенка, но пытается продолжать жить дальше.

"Я уже пережила и отпустила свою боль. Готова с вами поделиться", - написала она.

Иванна Сасанчина рассказала, что потеряла ребенка (скриншот)

Она добавила, что когда узнала о беременности, начала строить планы на будущее. А информация о потере ребенка его очень расстроила.

"Ты видишь перед собой целую новую жизнь, о многом начинаешь мечтать и через несколько дней тебе говорят, что беременность замерла. И ты с такого счастливого периода быстро падаешь в такую бездну грусти, страха, разочарования… Но я уже все прожила и понимаю, что нужно жить дальше, - написала блогерша.

Иванна отметила, что у них есть дочь Лиза, и она верит, что все будет хорошо.

К тому же девушка две недели жила в постоянном стрессе, ведь ничего не помогало справиться с болью.

"У меня болело все. Так сильно болел живот, но врач сказал, что ничего не будем делать. А просто попробуем гормонами вызвать еще раз менструацию, чтобы пошел новый цикл. И возможно, не нужно будет вмешиваться туда хирургически. Обезболивающие не помогали, меня тошнило, так плохо было, - говорится в сообщении.

Иванна Сасанчина рассказала, что потеряла ребенка (скриншот)

Детали о браке

В 2020 году Роман Сасанчин стал встречаться с Иванной, которая затем стала его женой. Все через год, в декабре 2021 года, пара впервые стала родителями.

Сейчас супруги воспитывают дочь Лизу.

Добавим, что Роман получил квартиру в Киеве в качестве приза за победу в шоу и сначала пара жила там, но потом решила переехать в Тернополь, а квартиру продать.

К тому же Иванна на общественность заявляла о разрыве с мужем после того, как прожила в браке несколько месяцев. Однако потом она передумала.

Роман Сасанчин с Иванной и дочерью (фото: instagram.com/annavi_sasanchyn)