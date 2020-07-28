Болгария изменила правила въезда для украинцев: есть нюанс

Болгария изменила правила въезда и теперь с 30 июля граждане Украины смогут въезжать на территорию страны при наличии отрицательного теста на коронавирус, сделанного не позднее чем за 72 часа до прибытия. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел Болгарии

Как говорится на сайте болгарского ведомства, ослабления коснутся не только украинцев.

"С 28 июля граждане Северной Македонии, Сербии, Албании, Косово, Боснии и Герцеговины, Черногории, Молдовы, Израиля и Кувейта могут въехать в Болгарию при наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного за последние 72 часа. Для граждан Украины требование подать отрицательный ПЦР-тест действует с 30 июля", — говорится в сообщении.

ПЦР-тест не нужен людям, которые прибывают в Болгарию из стран-членов ЕС, Великобритании, стран Шенгенской зоны, а также из Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Республики Корея, Таиланда, Туниса, Уругвая.

Стоит отметить, Болгария открыла свои границы для украинских туристов с середины июля. Тогда в требованиях не было делать тест на COVID-19, а также проходить карантин.

Напомним, ранее мы писали, что ЕС сократит список стран "зеленой зоны" и оставит границы закрытыми.

Также мы писали, что Эстония продлила запрет на авиасообщение с некоторыми странами до конца лета.