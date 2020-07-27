Эстония продлила запрет на международное авиасообщение до конца лета

Фото: самолет (pixabay.com)

Авиасообщение запрещено с семью странами

Правительство Эстонии приняло решение продлить ограничение на международное авиасообщение до 31 августа. Власти ограничили прямые авиарейсы только для семи стран, в перечень которых Украина не вошла.

Об этом сообщил министр экономики и инфраструктуры Таави Аас, передает ERR.

"В последние недели во многих странах возникли новые вспышки коронавируса. Поэтому мы решили продлить действие ограничений на целый месяц, а не пересматривать их каждые две недели", - отметил он.

Так, правительство не разрешило осуществлять прямые рейсы из Эстонии в Люксембург, Румынию, Болгарию, Швецию, Португалию, Испанию, Хорватию и Россию.

"В некоторых странах (например, Украине) ситуация постепенно улучшается, но открытие линий сразу же было бы преждевременным шагом", - добавил министр.

Напомним, Эстония запретила авиакомпании WizzAir совершать рейсы между Таллинном и городами Украины до 28 июля.