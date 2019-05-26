В Болгарии запретили предвыборный ролик из-за Зеленского: что произошло

ЦИК Болгарии запретил предвыборный ролик партии "Вазраждане" ("Возрождение" – рус.) из-за использования в предвыборном ролике сцены насилия. Центральный избирательный комитет Болгарии постановил, что пророссийская партия "Вазраждане" нарушила Избирательный кодекс, используя в предвыборном ролике сцены насилия. Речь идет о кадрах из сериала "Слуга народа". Об этом сообщает "Радио свобода".

Видео со сценами насилия было опубликовано 22 мая, на странице партии " Вазраждане" в Facebook. На нем персонаж Зеленского из сериала "Слуга народа" стреляет в депутатов, а позже появляется подпись "Возрождение. Только мы можем".

В Болгарии запретили предвыборный ролик из-за кадров с Зеленским (кадр из сериала "Слуга народа")

В ЦИК заявили, что реклама может побуждать людей к насилию, поэтому партия должна удалить ролик и больше его не распространять. В заявлении болгарской Центральной избирательной комиссии речь шла о сцене из сериала "Слуга народа", в которой главный герой – Василий Голобородько – расстреливает парламент из автоматического оружия.

Напомним, что ранее Зеленский отреагировал на задержание демонстрантов в Ровно. Новоизбранный гарант считает, что задержания не было.

Ранее, 22 мая, на официальном сайте президента появилась петиция за отставку Зеленского, которая менее чем за сутки набрала необходимые 25 тыс. подписей для дальнейшего рассмотрения.

Также сообщалось, что Зеленского пригласили в Канаду.