Можно ли оформить паспорт за рубежом. Инструкция для украинских беженцев

Посольство Украины в Турции возобновляет выдачу международного документа

Украинцы за рубежом могут оформить загранпаспорт, если выехали за границу во время войны по внутреннему документу. Все больше международных ведомств Украины за границей стали предоставлять такую возможность. В частности, это можно сделать в дипломатических инстанциях Украины в Турции.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на VisitUkraine.today.

Недавно посольство Украины в Турции (Анкара) сообщило о возобновлении приема документов для оформления паспорта гражданина Украины для выезда за рубеж.

Что нужно для оформления загранпаспорта в Турции

Прежде всего для оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу в посольстве Украины в Турецкой Республике необходимо зарегистрироваться на прием. Это условие является обязательным. Информацию о порядке оформления паспорта можно получить по ссылке.

Также документы на оформление загранпаспорта в Турции можно предоставить в Генеральном консульстве Украины, которое находится в Стамбуле.

Для оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу в Генконсульстве в Стамбуле тоже нужно зарегистрироваться на прием. Здесь такое требование - тоже обязательно: нужно прийти лично.

Также отдельно можно найти информацию о порядке оформления паспорта.

Стоит быть готовым к тому, что для получения документа потребуется время: оформление паспорта в дипломатическом учреждении за рубежом проводится в срок до трех месяцев.

Напомним, немало украинцев решило уехать в Турцию после полномасштабного вторжения России. Но стоит учитывать, что Турция не разрабатывала каких-то специальных программ для приема беженцев. Аналогичные схемы приема наших граждан есть практически в каждой стране ЕС. В отдельном материале мы писали подробнее, стоит ли беженцам спасаться от войны в Турции.

Почему стоит оформить загранпаспорт за рубежом

Со дня полномасштабного вторжения России в Украину подавляющее большинство стран Европейского Союза значительно упростило въезд гражданам Украины, которые были вынуждены спасаться от войны. Так, в первые дни боевых действий многих впускали в Польшу и вовсе без документов.

Но в Госпогранслужбе Украины не исключают, что пограничники сопредельных стран могут требовать и действующие определенные соглашениями документы для пересечения границы нашими гражданами.

"Поэтому мы обращаемся к гражданам, которые сейчас выезжают за границу, по возможности делать себе заграничные паспорта, поскольку украинцы могут сталкиваться с ситуациями в другой стране, когда им понадобится такой паспорт", — говорит в комментарии РБК-Украина спикер ведомства Андрей Демченко.

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