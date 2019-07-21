Болезнь не оставила шансов: ушел из жизни выдающийся украинский журналист

20 июля из жизни ушел спортивный журналист из Кременчуга Дмитрий Демиденко, который боролся с тяжелым недугом на протяжении длительного времени. Об этом сообщил председатель Полтавской областной организации Национального союза журналистов Украины Евгений Лопушинский в соцсети Facebook.

Более года назад у Демиденко диагностировали аденокарциному кишечника. Тогда Дмитрию пришлось пройти курс облучения, химиотерапию и две операции, что стоило очень больших денег.

"Ему пришлось вырезать опухоль вместе с частью кишечника, чтобы остановить рост опухоли. Он тяжело перенес эти испытания, но справился и готов к дальнейшей борьбе", - рассказывала жена Дмитрия.

Умер спортивный журналист Дмитрий Демиденко (скриншот: facebook.com/Дмитро Демиденко)

"Ушел из жизни друг и коллега Дмитрий Демиденко. Он был настоящий, очень искренний, позитивный, талантливый, жизнелюбивый. До последнего боролся с тяжелой болезнью и все мы вместе болели за него. Очень нелегко воспринимать эту весть. В эту тяжелую минуту - мы вместе с семьей Дмитрия! Покойся с миром, друг! Светлая память..." - подписал Лопушинский.

Подписчики пожелали выдержки близким Демиденко, а также отметили, что журналист из Кременчуга всегда отличался своим позитивом и добротой:

Не хватает слов... Вечная память.

Светлая память...

Царство небесное...

Жизнерадостным был человеком. И борцом. Светлая память, сочувствие Вадиму и Татьяне Демиденко, а также детям Димы.

Умер спортивный журналист Дмитрий Демиденко (скриншот: facebook.com/lopushinsky)

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