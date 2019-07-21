Хвороба не залишила шансів: пішов із життя видатний український журналіст

Дмитро Демиденко помер через аденокарціному кишечника
20 липня з життя пішов спортивний журналіст із Кременчука Дмитро Демиденко, який боровся з важким недугом протягом тривалого часу. Про це повідомив голова Полтавської обласної організації Національної спілки журналістів України Євген Лопушинський в соцмережі Facebook.
Більше року тому у Демиденко діагностували аденокарціному кишечника. Тоді Дмитрові довелося пройти курс опромінення, хіміотерапію та дві операції, що коштувало дуже великих грошей.
"Йому довелося вирізати пухлину разом з частиною кишечника, щоб зупинити зростання пухлини. Він важко переніс ці випробування, але впорався і готовий до подальшої боротьби", - розповідала дружина Дмитра.
"Пішов з життя друг і колега Дмитро Демиденко. Він був справжній, дуже щирий, позитивний, талановитий, життєлюбний. До останнього боровся з важкою хворобою і всі ми разом вболівали за нього. Дуже нелегко сприймати цю звістку. У цю важку хвилину - ми разом із сім'єю Дмитра! Спочивай з миром, друже! Світла пам'ять..." - підписав Лопушинський.
Підписники побажали витримки близьким Демиденко, а також зазначили, що журналіст з Кременчука завжди відрізнявся своїм позитивом та добротою:
Помер спортивний журналіст Дмитро Демиденко (скріншот: facebook.com/lopushinsky)
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