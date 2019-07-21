Хвороба не залишила шансів: пішов із життя видатний український журналіст

20 липня з життя пішов спортивний журналіст із Кременчука Дмитро Демиденко, який боровся з важким недугом протягом тривалого часу. Про це повідомив голова Полтавської обласної організації Національної спілки журналістів України Євген Лопушинський в соцмережі Facebook.

Більше року тому у Демиденко діагностували аденокарціному кишечника. Тоді Дмитрові довелося пройти курс опромінення, хіміотерапію та дві операції, що коштувало дуже великих грошей.

"Йому довелося вирізати пухлину разом з частиною кишечника, щоб зупинити зростання пухлини. Він важко переніс ці випробування, але впорався і готовий до подальшої боротьби", - розповідала дружина Дмитра.

Помер спортивний журналіст Дмитро Демиденко (скріншот: facebook.com/Дмитро Демиденко)

"Пішов з життя друг і колега Дмитро Демиденко. Він був справжній, дуже щирий, позитивний, талановитий, життєлюбний. До останнього боровся з важкою хворобою і всі ми разом вболівали за нього. Дуже нелегко сприймати цю звістку. У цю важку хвилину - ми разом із сім'єю Дмитра! Спочивай з миром, друже! Світла пам'ять..." - підписав Лопушинський.

Підписники побажали витримки близьким Демиденко, а також зазначили, що журналіст з Кременчука завжди відрізнявся своїм позитивом та добротою:

Не вистачає слів... Вічна пам'ять.

Світла пам'ять...

Царство небесне...

Життєрадісною був людиною. І борцем. Світла пам'ять, співчуття Вадиму і Тетяні Демиденко, а також дітям Діми.

Помер спортивний журналіст Дмитро Демиденко (скріншот: facebook.com/lopushinsky)

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