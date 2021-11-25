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Хвороба Альцгеймера: ці ознаки пропускати категорично не можна

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Четвер 25 листопада 2021 14:17
Хвороба Альцгеймера: ці ознаки пропускати категорично не можна Фото: Які ознаки не можна пропускати, щоб хвороба Альцгеймера не захопила раптово (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Хвороба Альцгеймера - невиліковне захворювання. Однак є медичні способи зниження ризику розвитку захворювання і методи продовжити повноцінне життя пацієнта якомога довше.

Медики стверджують, що дефіцит важливих поживних речовин для мозку, в рази підвищує ризик розвитку хвороби Альцгеймера. Про це йдеться в статті Express.

Хвороба Альцгеймера характеризується симптомами руйнівного стану мозку з втратою пам'яті та когнітивних функцій.

Дослідження показують, що втрата синаптичних зв'язків у мозку часто пов'язана з дефіцитом певних вітамінів.

Для збереження когнітивних функцій організму необхідна достатня кількість омега-3 і флавоноїдів.

Також важливий вітамін D, який бере участь у метаболізмі кісток і має захисну дію від респіраторних захворювань. А ось його дефіцит викликає запори та поганий апетит.

Необхідні вітаміни та поживні речовини можна отримувати з харчових продуктів, а вітамін D виробляється в організмі під впливом сонця і сонячного світла. У відсутності сонця цей вітамін можна отримувати з жирної риби, птиці, печінки і яєць.

Ризик розвитку деменції та хвороби Альцгеймера при постійній нестачі вітаміну D підвищується на 53% і 70% відповідно.

Які симптоми говорять про брак вітаміну D

  • Втрата апетиту
  • Безсоння
  • Печіння в роті та горлі
  • Зниження ваги
  • Погіршення зору

При більш тривалій нестачі вітаміну D починається розвиток остеопорозу, у дітей – рахіт і проблеми з хребтом.

Крім того, медики стверджують, що повного здорового функціонування організму необхідні й інші вітаміни: А, В1, В2, В3, В12, В6, С, Е, К, фолієва кислота.

Хвороба Альцгеймера: ці ознаки пропускати категорично не можна

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі попередили про небезпеку популярного препарату.

А також розповідали про те, який продукт може захистити від розвитку хвороби Альцгеймера.

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