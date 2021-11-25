Хвороба Альцгеймера: ці ознаки пропускати категорично не можна
Хвороба Альцгеймера - невиліковне захворювання. Однак є медичні способи зниження ризику розвитку захворювання і методи продовжити повноцінне життя пацієнта якомога довше.
Медики стверджують, що дефіцит важливих поживних речовин для мозку, в рази підвищує ризик розвитку хвороби Альцгеймера. Про це йдеться в статті Express.
Хвороба Альцгеймера характеризується симптомами руйнівного стану мозку з втратою пам'яті та когнітивних функцій.
Дослідження показують, що втрата синаптичних зв'язків у мозку часто пов'язана з дефіцитом певних вітамінів.
Для збереження когнітивних функцій організму необхідна достатня кількість омега-3 і флавоноїдів.
Також важливий вітамін D, який бере участь у метаболізмі кісток і має захисну дію від респіраторних захворювань. А ось його дефіцит викликає запори та поганий апетит.
Необхідні вітаміни та поживні речовини можна отримувати з харчових продуктів, а вітамін D виробляється в організмі під впливом сонця і сонячного світла. У відсутності сонця цей вітамін можна отримувати з жирної риби, птиці, печінки і яєць.
Ризик розвитку деменції та хвороби Альцгеймера при постійній нестачі вітаміну D підвищується на 53% і 70% відповідно.
Які симптоми говорять про брак вітаміну D
- Втрата апетиту
- Безсоння
- Печіння в роті та горлі
- Зниження ваги
- Погіршення зору
При більш тривалій нестачі вітаміну D починається розвиток остеопорозу, у дітей – рахіт і проблеми з хребтом.
Крім того, медики стверджують, що повного здорового функціонування організму необхідні й інші вітаміни: А, В1, В2, В3, В12, В6, С, Е, К, фолієва кислота.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі попередили про небезпеку популярного препарату.
А також розповідали про те, який продукт може захистити від розвитку хвороби Альцгеймера.