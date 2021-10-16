Этот продукт защитит от болезни Альцгеймера: добавьте его в рацион

Американские и индийские ученые провели исследование по поводу влияния некоторых продуктов на организм человека. В частности, на связь между работой желудка и механизмами мозга.

Они обнаружили вещество, которое в разы снижает риск развития болезни Альцгеймера. Об этом говорится в результатах исследования на портале Science Daily.

В ходе исследования ученые изучали взаимодействие на молекулярном уровне между мозгом и кишечником. Оказалось, что природное соединение фенхол может защитить мозг от развития болезни Альцгеймера.

Это природное соединение содержится в листе базилика. Фенхол способен снизить уровень нейротоксичности мозга и влияет на микробиом кишечника удивительно положительным образом.

Базилик способен простимулировать определенный рецептор, который потом влияет и на микробиом желудка и снизить нейротоксичность мозга. Фенхол способен значительно снизить гибель нейронов у людей пожилого возраста, в том числе и при болезни Альцгеймера.

Он положительно действует на так называемые "клетки зомби", которые накапливаются в больных и стареющих органах и создают воспалительную среду. Эти клетки посылают сигналы стресса или смерти соседним клеткам, которые превращаются во вредоносные.

"Фенхол на самом деле влияет на два связанных механизма старения и протеолиза. Это уменьшает образование полумертвых нейронных клеток зомби, а также увеличивает деградацию Aβ так, что амилоидный белок выводится из мозга быстрее", - объяснил автор исследования, доктор Хариом Ядав.

Базилик стоит употреблять в чистом виде, свежим. Но полезен он будет также в составе соусов и специй. Примерную дозу ученые пока назвать не могут, так как для этого нужны дополнительные исследования.