Боль в спине может быть симптомом COVID-19: медики рассказали, как отличить

Одним из симптомов коронавируса может стать боль в спине. Об этом признаке заболевания ранее не упоминали и не обращали на него внимание, но все чаще врачи стали фиксировать жалобы пациентов на такие боли и иногда они становились единственным симптомом коронавируса.

Медики рассказали, какие есть характерные признаки того, что боль в спине свидетельствует о заражении коронавирусом. Об этом пишет издание WomanEL.

Другие симптомы

Если боль в спине сопровождается другими основными симптомами вирусного заболевания, то стоит заподозрить заражение COVID-19. Доктор медицины Линн Постон утверждает, что боли в спине могут сопровождаться потерей вкуса и запаха, одышкой, головными болями, лихорадкой, сухим кашлем и сильной слабостью.

Боли в мышцах и по всему телу

Боли в спине при коронавирусе могут сопровождаться диффузными болями по всему телу, добавил доктор медицины Мэтью Коллер.

Мучительный сухой кашель

Боль в спине может стать не первым признаком, а возникнуть вследствие сильного кашля. Когда больной человек подвержен мучительному сухому кашлю, он вызывает боль в ребрах и в диафрагме, которая может иррадировать в спину.

Боль при вдохе или кашле

Острая боль в спине может возникать во время глубокого вдоха или кашля. Если такая боль в спине из-за пневмонии, которая является частым осложнением коронавируса, то она будет отличаться от обычной боли в спине. Чаще всего пациенты описывают ее как ноющую боль, которая проникает глубоко в спину.

Боль в спине не отдает в конечности

Если боль в спине – это единственный признак коронавируса, то нужно удостовериться в том, что она не вызвана другими заболеваниями. При других болезнях боль в спине может отдавать в нижние конечности.

Напомним, ранее мы писали о том, что врачи сообщили, как вовремя распознать рак кишечника.

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