Как вовремя распознать рак кишечника: медики назвали главный предупреждающий симптом

Симптомы рака кишечника (колоректальный рак) могут длительное время оставаться незамеченными и не вызывать у человека какие-либо недомогания. При этом бесконтрольное размножение раковых клеток в толстой и прямой кишке "незаметно" будет продолжаться, усугубляя проблему.
Медики называют главным предупреждающим признаком рака кишечника изменение привычного состояния стула из-за присутствия крови. Об этом говорится в материале Cancer Research UK.
Специалисты отмечают, что он приобретает дегтеобразный и смолистый вид.
По словам онкологов, кровь, проникающая в кал из верхних отделов кишечника, не выглядит ярко-красной - к моменту попадания в стул она "перестает быть свежей, становится темной и способна сделать его похожим на смолу".
Также медики говорят, что иногда рак может заблокировать кишечник. Это называется непроходимостью кишечника.
Непроходимость кишечника - это неотложная ситуация, подчеркивают эксперты. Медики настоятельно рекомендуют в таких случаях немедленно обратиться к врачу или в отделение неотложной помощи в ближайшей больнице.
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