Как вовремя распознать рак кишечника: медики назвали главный предупреждающий симптом

Онкологи рассказали о симптомах рака кишечника (коллаж РБК-Украина)

Симптомы рака кишечника (колоректальный рак) могут длительное время оставаться незамеченными и не вызывать у человека какие-либо недомогания. При этом бесконтрольное размножение раковых клеток в толстой и прямой кишке "незаметно" будет продолжаться, усугубляя проблему.

Медики называют главным предупреждающим признаком рака кишечника изменение привычного состояния стула из-за присутствия крови. Об этом говорится в материале Cancer Research UK.

Специалисты отмечают, что он приобретает дегтеобразный и смолистый вид.

По словам онкологов, кровь, проникающая в кал из верхних отделов кишечника, не выглядит ярко-красной - к моменту попадания в стул она "перестает быть свежей, становится темной и способна сделать его похожим на смолу".

Симптомы рака кишечника могут включать:

кровотечение из заднего прохода (прямой кишки) или кровь в моче

изменение состояния стула, - например, более жидкий, более частое мочеиспускание или запор

уплотнение, которое врач может почувствовать в заднем проходе или животе, чаще с правой стороны

ощущение необходимости напрячь задний проход даже после открытия кишечника для опорожнения

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боль в животе или заднем проходе

усталость и одышка, вызванные более низким, чем обычно, уровнем эритроцитов (анемия).

Также медики говорят, что иногда рак может заблокировать кишечник. Это называется непроходимостью кишечника.

Симптомы непроходимостью кишечника включают:

схваткообразные боли в животе

чувство вздутия

запор и неспособность переносить ветер.

Непроходимость кишечника - это неотложная ситуация, подчеркивают эксперты. Медики настоятельно рекомендуют в таких случаях немедленно обратиться к врачу или в отделение неотложной помощи в ближайшей больнице.

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