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Как вовремя распознать рак кишечника: медики назвали главный предупреждающий симптом

Великобритания, Четверг 24 декабря 2020 18:29
Как вовремя распознать рак кишечника: медики назвали главный предупреждающий симптом
Онкологи рассказали о симптомах рака кишечника (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Симптомы рака кишечника (колоректальный рак) могут длительное время оставаться незамеченными и не вызывать у человека какие-либо недомогания. При этом бесконтрольное размножение раковых клеток в толстой и прямой кишке "незаметно" будет продолжаться, усугубляя проблему.

Медики называют главным предупреждающим признаком рака кишечника изменение привычного состояния стула из-за присутствия крови. Об этом говорится в материале Cancer Research UK.

Специалисты отмечают, что он приобретает дегтеобразный и смолистый вид.

По словам онкологов, кровь, проникающая в кал из верхних отделов кишечника, не выглядит ярко-красной - к моменту попадания в стул она "перестает быть свежей, становится темной и способна сделать его похожим на смолу".

Симптомы рака кишечника могут включать:

  • кровотечение из заднего прохода (прямой кишки) или кровь в моче
  • изменение состояния стула, - например, более жидкий, более частое мочеиспускание или запор
  • уплотнение, которое врач может почувствовать в заднем проходе или животе, чаще с правой стороны
  • ощущение необходимости напрячь задний проход даже после открытия кишечника для опорожнения
  • похудение
  • боль в животе или заднем проходе
  • усталость и одышка, вызванные более низким, чем обычно, уровнем эритроцитов (анемия).

Также медики говорят, что иногда рак может заблокировать кишечник. Это называется непроходимостью кишечника.

Симптомы непроходимостью кишечника включают:

  • схваткообразные боли в животе
  • чувство вздутия
  • запор и неспособность переносить ветер.

Непроходимость кишечника - это неотложная ситуация, подчеркивают эксперты. Медики настоятельно рекомендуют в таких случаях немедленно обратиться к врачу или в отделение неотложной помощи в ближайшей больнице.

Напомним, недавно ученые рассказали, почему рак легких развивается у некурящих.

Также мы писали о том, когда увеличенные лимфоузлы могут служить симптомом рака и когда нужно срочно идти к врачу.

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