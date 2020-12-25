Біль у спині може бути симптомом COVID-19: медики розповіли, як відрізнити

Одним із симптомів коронавірусу може стати біль у спині. Про цю ознаку захворювання раніше не згадували та не звертали на нього увагу, але все частіше лікарі почали фіксувати скарги пацієнтів на такі болі й іноді вони ставали єдиним симптомом коронавірусу.

Медики розповіли, які є характерні ознаки того, що біль в спині свідчить про зараження коронавірусом. Про це пише видання WomanEL.

Інші симптоми

Якщо біль у спині супроводжується іншими основними симптомами вірусного захворювання, то варто запідозрити зараження COVID-19. Доктор медицини Лінн Постон стверджує, що болі в спині можуть супроводжуватися втратою смаку і запаху, задишкою, головними болями, лихоманкою, сухим кашлем і сильною слабкістю.

Болі в м'язах і по всьому тілу

Болі в спині при коронавірусі можуть супроводжуватися дифузними болями по всьому тілу, додав доктор медицини Метью Коллер.

Болісний сухий кашель

Біль у спині може стати не першою ознакою, а виникнути внаслідок сильного кашлю. Коли хвора людина схильна до болісного сухого кашлю, він викликає біль у боці та в діафрагмі, який може іррадіювати в спину.

Біль під час вдиху або кашлі

Гострий біль у спині може виникати під час глибокого вдиху або кашлю. Якщо такий біль у спині через пневмонію, яка є частим ускладненням коронавірусу, то вона буде відрізнятися від звичайного болю в спині. Найчастіше пацієнти описують його як щемлячий біль, який проникає глибоко в спину.

Біль в спині не віддає в кінцівки

Якщо біль у спині – це єдина ознака коронавірусу, то потрібно упевнитися в тому, що він не викликаний іншими захворюваннями. При інших хворобах біль у спині може віддавати в нижні кінцівки.

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