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Бокал этого алкогольного напитка заменяет час в спортзале

Автор: Светлана Мащенко

Ученые рассказали про волшебные свойства алкогольного напитка, который по эффективности можно приравнять к целому часу занятий в спортзале. Речь идет про красное вино, но важно помнить про дозу.

Такие данные предоставили исследователи из Университета Альберты (University of Alberta, Канада), пишет thedailymeal.

А дело все в супер-веществе ресвератроле, которое содержится в кожуре винограда темных сортов. Оно обладает противоопухолевыми, противовоспалительными, кардиопротекторным, понижающими уровень сахара в крови свойствами.

Ученые говорят, что ресвератрол в вине способен взбодрить организм настолько же эффективно, как час занятий физическими упражнениями. Руководитель исследования Джейсон Дайк утверждает, что вещество способно укрепить сердце, делая эту мышцу сильнее и выносливее.

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Исследования говорят, что ресвератрол обладает такими полезными свойствами:

  • снижает уровень холестерина,
  • укрепляет стенки сосудов,
  • выступает в качестве антиоксиданта и антимутагена,
  • обладает противовоспалительным действием,
  • предотвращает формирование сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета,
  • замедляет развитие рака и угнетает новообразование, развитие и прогрессирование раковых клеток.

Интересно, что ресвератрол содержится также в чернике, помимо темного винограда.

Врачи советуют знать меру: для женщин это один бокал, а для мужчин - 1-2 бокала.

Ранее ученые назвали алкоголь, от которого бывает самое сильное похмелье.

Также врач-нарколог рассказал также, с какими продуктами категорически нельзя смешивать алкоголь, потому что последствия будут непредсказуемыми.

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