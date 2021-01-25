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Келих цього алкогольного напою замінює годину в спортзалі

Автор: Світлана Мащенко

Вчені розповіли про чарівні властивості алкогольного напою, який по ефективності можна прирівняти до цілої години занять у спортзалі. Мова йде про червоне вино, але важливо пам'ятати про дозу.

Такі дані надали дослідники з Університету Альберти (University of Alberta, Канада), пише thedailymeal.

А справа вся в супер-речовині ресвератролі, яка міститься в шкірці винограду темних сортів. Вона має протипухлинні, протизапальні, кардіопротекторні властивості.

Вчені кажуть, що ресвератрол у вині здатний підбадьорити організм настільки ж ефективно, як година занять фізичними вправами. Керівник дослідження Джейсон Дайк стверджує, що речовина здатна зміцнити серце, роблячи цей м'яз сильніше і витриваліше.

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Дослідження говорять, що ресвератрол має такі корисні властивості:

  • знижує рівень холестерину,
  • зміцнює стінки судин,
  • виступає в якості антиоксиданту і антимутагену,
  • володіє протизапальною дією,
  • запобігає формуванню серцево-судинних захворювань, цукрового діабету,
  • уповільнює розвиток раку і пригнічує новоутворення, розвиток і прогресування ракових клітин.

Цікаво, що крім шкірки винограду ресвератрол також міститься в чорниці.

Лікарі радять знати міру: для жінок це один келих, а для чоловіків - 1-2 келихи.

Раніше вчені назвали алкоголь, від якого буває найсильніше похмілля.

Також лікар-нарколог розповів також, з якими продуктами категорично не можна змішувати алкоголь, тому що наслідки будуть непередбачуваними.

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