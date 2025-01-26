Бохо-шик і землисті відтінки: стилістка назвала модні тренди 2025 року (відео)

Бохо-шик

Стиль бохо-шик - це унікальний і багатошаровий стиль, який поєднує в собі елементи богемної культури, вінтажних мотивів і екзотичних впливів. Цей стиль асоціюється з легкістю, свободою, творчістю та природністю.

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Аксесуари відіграють ключову роль у створенні образу в стилі бохо-шик. Це можуть бути великі каблучки, браслети, ланцюжки, сережки, а також етнічні сумки, плетені кошики, широкі пояси, шарфи та капелюхи. Бохо-шик також містити в собі елементи з природних матеріалів, наприклад, прикраси з дерева, каменів або пір'я.

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"Загалом цей напрям набиратиме обертів і з'являтиметься як на подіумах, так і в шоу-румах дедалі частіше. Комплекти або куртки із замші, об'ємні замшеві сумки-шопери, бахрома, легкі прозорі блузки, вишивка, мереживо, ковбойські чоботи тощо", - зазначила стилістка.

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Леопардовий, зміїний та інші принти

Анімалістичні або, як їх ще називають, тваринні принти - це один з найяскравіших і найвиразніших трендів у моді, який натхненний візерунками та текстурами, що зустрічаються в природі, особливо на шкурах тварин. Ці принти додають в образ динамічність, ексцентричність і дикий шарм.

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Тваринний принт чудово поєднується з однотонним одягом у нейтральних кольорах (чорний, білий, бежевий, сірий). Це дає змогу не перевантажити образ і зберегти його стильним.

"Анімалістичні принти залишаються з нами. До звичних леопардів і змій, варто додати зебр, коров, косуль. Цей тренд завжди додає виразності та якоїсь екзотичності образам. Можна щонайменше почати інтеграцію з аксесуарів: ремінь, сумка, взуття", - зазначила стилістка.

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Землисті натуральні відтінки

Землисті відтінки будуть одним із ключових трендів 2025 року. Ці кольори натхненні природою і створюють відчуття гармонії та затишку. Вони містять в собі всі відтінки землі, дерева, каменю і рослинності, що робить їх універсальними й актуальними як для осінньо-зимового, так і для весняно-літнього сезонів.

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Популярні відтінки землі на 2025 рік: коричневий, карамель, шоколад і кава; оливковий і хакі; бежевий і його різні відтінки (від пісочного до кремового); теплий гірчичний відтінок; теракотовий; всі відтінки зеленого, від м'яких пастельних до глибоких трав'яних; сірий; пісочний.

"Оливковий, пісочний, коричневий, фісташковий транслюватимуть спокій і виваженість", - підкреслила вона.

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Спортивні речі в повсякденних образах

Такий стиль називають спортшик, і він став невід'ємною частиною вуличної моди та повсякденного гардероба. Включення спортивних елементів у повсякденні образи дає можливість поєднувати комфорт і стиль, не втрачаючи актуальності та елегантності.

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"Тут необхідно зазначити, що в тренді будуть більш жіночні види спорту - наприклад, пілатес, балет, йога. Подібні одиниці спортивного одягу можна поєднувати з кежуал і класичними образами", - зазначила вона.

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Також стилістка підкреслила, що у 2025 році в тренді також будуть гібридний одяг, приталені силуети тощо.